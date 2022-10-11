Kütahya'da sınıf öğretmenine uluslararası ödül

Türkiye'de bu ödüle layık görülen 3 öğretmenden biri olan Esin Sarıkaya, hem Kütahya'yı hem de tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Esin Sarıkaya ile birlikte Erzurum'dan Tuba Dumlu Güler, Muğla'dan Necip Akça ve Ordu'dan Caner Sarıoğlu'nun da aynı ödülü almaya hak kazandığı öğrenildi.



115 ülkeden binlerce öğretmenin başvurduğu ve 'Eğitim Nobeli' olarak bilinen Global Teacher Award'ın, Hindistan'da faaliyet gösteren AKS Education Awards kuruluşu tarafından düzenlendiği belirtildi.



İHA'ya konuşan Öğretmen Esin Sarıkaya, "Söz konusu Küresel Öğretmen Ödülü, dünyanın her köşesine aktif olarak ulaşmayı amaçlayan ve mesleklerine katkılarda bulunan olağanüstü öğretmenleri tanımlayan ve tanıyan en prestijli organizasyonlardan ve ödüllerden biri olarak tanınıyor. Yaptığı çalışmalarla eğitimde fark oluşturan, mesleğine olağanüstü katkılar sağlayan, sınıflarının dışında da topluma hizmet eden öğretmenlerin ödüllendirildiği organizasyonun ödül töreni 5-6 Kasım'da Hindistan'ın başkenti New Delhi'de gerçekleştirilecek. Bu ödülü layık görülmem beni gururlandırdı" dedi.