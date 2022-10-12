AKPM, Şengen başvurularında Türkiye'nin teklifini onayladı

AKPM'de Türkiye'yi temsil eden AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın hazırladığı raporda Şengen vizesi başvurularında yaşanan zorluklara değinildi.

Rapora ilişkin Genel Kurula sunulan karar tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi.

- En fazla Şengen ret oranı Türkiye'de

Altunyaldız, oylamanın ardından Genel Kuruldaki konuşmasında son 8 yılda Türkiye'nin Şengen vize ret oranının 4 kat arttığına dikkati çekerek, "Son 8 yılda en fazla Şengen vizesi başvurusu yapan 5 ülke arasında söz konusu dönemde ret oranı en fazla artan ülke Türkiye." dedi.

Avrupa ülkelerine ticaret, sağlık ve eğitim amaçlı gitmek isteyen Türk vatandaşlarının Şengen vizesinde ya gecikme ve sorun yaşadığı ya da ret cevabı aldığını belirten Altunyaldız, "Vize süreçlerinin zorluğu Avrupa ile ülkemiz arasındaki iş birliğini sekteye uğratıyor." şeklinde konuştu.

- Vize ret gerekçeleri taraflara bildirilmeli

Altunyaldız, Şengen'e taraf ülkelerin vize başvurularını şeffaf, adil ve kapsayıcı bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Süreç içerisinde ülkelerin keyfiyet ile beraber AB müktesebatına uygun olmayan hem AB ile birlikte tüm üyelerin taraf olduğu AB İnsan Hakları Sözleşmesi'nde teminat altına alan temel insan haklarını ihlal eden bir yöne doğru evirildiğini gördük. Bu bağlamda, raporumun temel unsurlarının başında ülkelerde yeknesak bir uygulamanın ortaya çıkarılması ve denetim ile izleme mekanizmalarının hayata geçirilmesi geliyor. Ayrıca vize müracaatlarında ortaya konan ret gerekçelerinin mutlaka tarafa bildirilmesi ve yargı denetimine mutlaka ret kararlarının açılması lazım."

Kabul edilen raporun AKPM için bir tavsiye niteliği taşıdığına dikkati çeken Altunyaldız, bu sayede AB, Avrupa Parlamentosu ve AKPM'nin, tüm Avrupa Konseyi ülkeleriyle etkin bir iş birliği mekanizması kuracağının altını çizdi.