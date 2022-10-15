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BES sağladığı getiriyle birikim yapan vatandaşın gözde adresi oldu

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli:- "2023 hedeflerimiz olan BES ve OKS'deki toplam katılımcı sayısının 17 milyona ulaşması ve toplam fon büyüklüğünün ise 2023 yıl sonuna kadar 500 milyar TL'ye ulaşmasını daha erken yakalayabileceğimizi öngörüyoruz"- "Talebe göre önümüzdeki 10 yılda BES çok farklılaşacak. 2023 yılı çok önemli bir mihenk noktası. Bize de sektör olarak çok önemli bir iş düşüyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Ekim 2022 11:37
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BES sağladığı getiriyle birikim yapan vatandaşın gözde adresi oldu

- Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "Geçtiğimiz 5-10 yıllık dönemlere dönüp baktığımız analizlerimizde BES'in devlet katkısının da desteğiyle enflasyonun üzerinde getirirler getirdiğini gösteriyor. Bu çerçevede vatandaşlarımız da tasarruflarında BES'i merkeze aldı." dedi.

Benli, 27 Ekim'de 19. yaşını dolduracak Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, BES'te otomatik katılımdakilerle birlikte 14,3 milyon vatandaşın bulunduğunu belirterek, bunun tasarruf tarafında artık BES'in merkeze oturduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

BES'in 358 milyar liraya ulaştığını ifade eden Benli, devletin katkısının, farkındalığı ve destek olma isteğinin de devam ettiğini dile getirdi.

Benli, sigorta sektöründe hayat ve emeklilik tarafında tasarrufları destekleyip ülkenin tasarruflarını artırarak aynı zamanda sermaye piyasalarına da uzun vadeli fonlar sağladıklarını aktararak, bu çerçevede BES'in 358 milyar liraya ulaşmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

- 18 yaş altındaki yaklaşık 500 bin BES'linin birikimi 1,8 milyar lirayı aştı

Atilla Benli, 18 yaş altındakilerin de BES'e dahil olduğunu anımsatarak, "18 yaş altının rüzgarı geliyor arka taraftan. Geçtiğimiz 5-10 yıllık dönemlere dönüp baktığımız analizlerimizde BES'in devlet katkısının da desteğiyle enflasyonun üzerinde getirirler getirdiğini gösteriyor. Bu çerçevede vatandaşlarımız da tasarruflarında BES'i merkeze aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Artık bir çocuk doğduğunda takı götürmek yerine ona hediye olarak BES katkısında bulunulabileceğini ifade eden Benli, "Dolayısıyla bu bireylerin, devletin ve kamunun sermaye piyasalarında ciddi bir tasarruf potansiyeli olarak önümüzde duruyor. Şu ana kadar çok önemli bir rakama ulaşmış durumdayız." diye konuştu.

Benli, 18 yaş altındaki yaklaşık 500 bin katılımcının devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün 1 milyar 860 milyon liraya ulaştığını vurguladı.

BES katılımcı sayısının ve fon büyüklüğünün her geçen gün arttığına işaret eden Benli, "Son düzenlemelerle, 2023 hedeflerimiz olan BES ve OKS'deki toplam katılımcı sayısının 17 milyona ulaşması ve toplam fon büyüklüğünün ise 2023 yıl sonuna kadar 500 milyar TL'ye ulaşmasını daha erken yakalayabileceğimizi öngörüyoruz." dedi.

- "Birikimli hayat sigortalarıyla BES'i birleştirerek vatandaşımızın buradan maaş alabilmesini sağlamamız lazım"

TSB Başkanı Atilla Benli, BES'te 10 yılını doldurup 56 yaşına gelenlerin maaş alabileceğini veya sistemden toplam birikimlerini alıp çıkabileceğini aktararak, "Bizim tecrübemiz, gördüğümüz şu anda sistemde kalmaya devam ediyorlar. Yani ödemeye devam ediyor. Hem devlet katkısından hem getirilerden yararlanmaya devam ediyor. Çünkü 56 yaş emekli olmak için bizim ülkemizde çok genç bir yaş, dolayısıyla vatandaşlarımız tasarruf etmeye yaşlılıkları için biriktirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sektör olarak kendilerine önemli görev düştüğüne dikkati çeken Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İrat sigortaları denilen birikimli hayat sigortalarıyla BES'i birleştirerek vatandaşımızın buradan maaş alabilmesini sağlamamız lazım. Nihai hedef bu. İlk etapta 100 bin, 200 bin gibi bir hesaplama yapmıştık, emekli olacaklar, bu uygulamadan faydalanacaklar olarak. Şimdi şirketlerimiz bu vatandaşlarımıza yeni ürünlerle hem sistemde kalışını teşvik edecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarına uygun ürünler sunacak. Bunu sağlık sigortalarıyla, eğitim sigortalarıyla da birleştirebilecek ürünler hazırlıyoruz. Talebe göre önümüzdeki 10 yılda BES çok farklılaşacak. 2023 yılı çok önemli bir mihenk noktası. Bize de sektör olarak çok önemli bir iş düşüyor. Devletin bu kadar destek verdiği bir sistemde başarısız olmak gerçekten çok imkansız gibi bir şey. Vatandaşımıza da tasarruf tarafında BES'i mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyorum."

- "Türkiye Sigorta olarak hedeflerimizi her sene 2'ye katlayarak büyüyoruz"

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TSB Başkanlığının yanı sıra Türkiye Sigorta Genel Müdürü olan Atilla Benli, öncü ve lider şirket olma vizyonlarını BES tarafında da sürdürdüklerini belirterek, yüzde 22'nin üzerinde pazar paylarının, 77 milyar liralık fon büyüklüklerinin bulunduğunu, buradaki liderliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Türkiye Sigorta'nın hedeflerinin her sene 2'ye katlayarak büyüdüğünü ifade eden Benli, "Bundan sonra da en hızlı büyüyen, en fazla pazar payına sahip şirket olarak en fazla da katılımcıya sahip olacağız. Şu anda yaklaşık 4,7 milyon emeklilik tarafında da vatandaşımız var." diye konuştu.

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