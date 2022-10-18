Çarşaflı kadınlara sözleri nedeniyle yargılanan sanığa 4 ay 15 gün hapis cezası

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yürüyen çarşaflı iki kadına yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle yargılanan sanık Emel Cansever'e "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Emel Cansever avukatıyla katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay tarihinde müşteki ve mağdurlara yönelik "Bu ülkede kara çarşaf yasak, siz gericisiniz, gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar" şeklindeki sözlerinin kin ve nefrete tahrik amacını destekler mahiyette olduğunu belirtti.

Sanığın bu gerekçeyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, sanığın "hakaret" suçundan ise beraatini istedi.

Son savunması sorulan Emel Cansever, "Başıma bunu getirdiğim için çok pişmanım. Hiçbir şekilde aşağılama kastım yoktu. Beraatimi talep ederim." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 4 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sanığın, mağdur ve müştekilere karşı kullandığı sözlerinin kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide eder boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğunu değerlendiren mahkeme, "hakaret" suçundan beraat kararı verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler Ö.B. ve S.B'nin 13 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde gezerken sanık Emel Cansever tarafından bir süre takip edildikleri belirtilmişti.

Bir süre sonra müştekilerin yanına gelen sanığın "Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, sizi burada kabul etmiyoruz, siz gericisiniz, ben Atatürk'ün son nesliyim, gidin namaz vakti namazınızı kılın, pis Araplar." şeklinde söylemlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, bunun üzerine Emel Cansever hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Emel Cansever'in, "birden çok kez alenen hakaret" suçundan 4 ay 22 günden 3 yıl 6 aya ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere 1 yıl 4 ay 22 günden 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.