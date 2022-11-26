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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ''Harekatlarla adım adım ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak her karışı ile güvenli hale getirmekte kararlıyız'' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2022 15:00, Son Güncelleme : 26 Kasım 2022 15:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sözlerimin hemen başınd Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen üç askerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için diyen şairin ifade ettiği gibi milletimizin ve devletimizin bekası, huzurlu ve güçlü geleceğimiz için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. İnşallah bu harekatlarla adım adım ülkemizi sınırları ötesinden bşlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbim askerimize, polisimize, jandarmamıza güç ve kuvvet versin her daim muzaffer eylesin.

Yaklaşık 3,5 aylık bir aranın ardından tekrar Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Ağustosta İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışına geldiğimizde sizlerle arzu ettiğimiz şekilde hasbihal edememiştik. Yılbaşında Konya-Karaman hızlı tren hattı açılış töreninde de trenle Karaman'a devam edemediğimiz için yine istediğimiz gibi hasbihal edememiştik. Bugün inşallah hem toplu açılış törenimizle, hem canlı bağlantılarımızla, hem genişletilmiş il danışma toplantımızla, hem gençlerle buluşmamızda dolu dolu bir Konya programı yapacağız.

Ne diyor Aşık; Tatlı dile, güler yüze doyulur mu, doyulur mu? Aşkınan bakışan göze doyulur mu, doyulur mu? Garibim geldik gitmeye muhabbetimiz bitmeye yarinen sohbet etmeye doyulur mu, doyulur mu?

Biz de milletimizle sohbet etmeye doyamıyoruz. Hele bir de bu muhabbet darulmülk Konya'da ise hiç doyum olmuyor. Konya'ya ayak bastığımız andan itibaren bizleri muhabbetle karşılayan kardeşlerimin her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın gönül pınarı, sanayinin, tarımın, ticaretin, ilim ve irfanın şehri Konya'yı sevmeyenin kalbi kurur. Merhum Tanpınar, bir başkent daima başkenttir ne kadar susturulursa susturulsun yine konuşur diyor. Bozkırın vefalı evladı Konyamızda onu susturmaya çalışanlara inat bin yıldır olduğu gibi bugün de konuşmaya devam ediyor.

Konyalı olmak demek illa elinde etli ekmek, ağzında Mevlana şekeri ile gezmek demek değildir. İnsan yaşadığı yere benzer diyen şairimizin işaret ettiği gibi bu şehrin insanları tarihlerinin ve medeniyetlerinin mirası o vakur o hikmetli o dirayetli tavırlarıyla kendilerini her yerde belli eder. Milletimizin özeti Konyalılara husumet besleyenler ya kendi köklerinden kopmuş mankurtlardır ya da başka kökleri sulayan riyakarlardır. Biz ilk gençlik yıllarımızdan beri bu şehirle beraber yol yürümekten şeref duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Rabbime bu kardeşinizi böyle bir milletin evladı olarak yarattığı, bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için ne kadar hamd etsem azdır.

Konya, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Konya, 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Konya, evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Konya, bin yıllık vatanımız Anadolu'nun ve buradaki ilk devletimiz Anadolu Selçuklu'nun hatırasını 2071 vizyonu ile tekrar zirveye çıkarmaya hazır mıyız? Konya, dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Sizi tutana aşk olsun. Konya tutulmaz, Konya yakalanmaz, maşallah Selçuklu'nun asil evlatlarının, Mevlana'nın bendelerine, bozkırdan yükselen bu abide şehrin insanlarına da bu yakışır.

Konya sadece geçmişi ile övünen değil aynı zamanda bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile kararlılıkla, çalışkanlıkla geleceğini de inşa eden bir şehirdir. Biz de bugün burada işte bu inşanın yeni eserlerini resmen hizmete açmak üzere sizlerle birlikteyiz. Laf değil iş üretiyoruz iş. Sanayinin şehri Konya'ya ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz dünya çapında üretim yapacak bir silah sistemleri fabrikasının resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Bu fabrikamız uzaktan kumandalı silah sistemleri başta olmak üzere her türlü çap ve kalibredeki silah üretimi ile ülkemize savunma sanayiinde çok üstün özellikler kazandıran bir tesisdir. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Böylece Konya av tüfeği ile başlayan silah üretimi serüvenini küresel bir oyuncu seviyesine çıkararak hem kendisinin hem ülkemizin önünde yepyeni pencereler açmıştır.

Bilindiği gibi Konya ülkemizin ulaşım ağlarının önemli merkezleri arasında yer alıyor. Bugün 64 kilometreyi bulan yolu, 1371 metrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü, 420 metrelik tüneli, 6 kilometrelik Çumra bağlantısı ile gerçekten iftihar verici bir projenin açılışını yapıyoruz. Eğiste Hadimi Viyadüğü yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayarları ile kendi alanında ülkemizin en büyük köprüsüdür. Böylece İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerimiz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha ülkemize kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın tamamladığı yüksek hızlı tren garı ile çeşitli yol, kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından inşa edilen Konya Avşar Hadimi Barajı 127 metre yüksekliği ve 1 milyar liralık maliyeti ile ülkemiz tarımına önemli katkılar yapacak bir eserdir.

Sulama projeleri tamamlandığında 290 bin hektar araziye bereket getirecek Avşar Hadimi Barajımız bu açılışla su toplamaya başlayacaktır. Su medeniyettir, su berekettir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Konya Büyükşehir Belediyemiz beraberce Anadolu Selçuklu devletinin başkentliği döneminde Darulmülk olarak isimlendirilen şehrimizde kapsamlı bir ihya projesini hayata geçirdi. Şehrin 20 farlı noktasında kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmalarıyla şehrin mazisi ile bugünü ve geleceği arasındaki köprüler tahkim edilmiştir. Bugün açılışını yapacağımız Türbe Önü Çarşıları neydi burası bakın ne oldu. Şehrin tarihi bölgesinin tarihi dokusuna uymayan yapıların tümü yıkılıp projeye uygun şekilde yeniden inşası ile otaya çıkan 564 milyon liralık bir yatırımı buraya yaptık. TOKİ'nin inşa ettiği Selçuklu'da 1057 konutun, Taşkent'te 142 konutun, Karapınar'da 653 konutun, Emirgazi'de 142 konutun, Meram'da Mahmuriye Millet Bahçesi'nin, Halkapınar'da 170 konutun, Yunak'ta 94 konutun resmi açılışlarını da bugün buradan yapıyoruz.

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