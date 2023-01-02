Yanlış ayağı ameliyat eden doktor, 'sağ ayağında da sıkıntı vardı' dedi

İstanbul'da yaşayan satış ve pazarlama şefi Murat O. (25), geçtiğimiz aylarda sol ayağında başlayan bir ağrı meydana geldi. Ayak bileğinde doku bozukluğu teşhisi konan genç adam, Fatih'teki bir hastanede tedaviye başladı. 9 ay süren tedavi sonrası ameliyat olmasına kararı verilen Murat O, 26 Eylül günü hastaneye yattı.

YANLIŞ AYAĞINI AMELİYAT ETTİLER

Ortopedi doktoru tarafından aynı gün ameliyata alınan Murat O, ameliyattan çıktıktan sonra büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre genç adamın hasarlı olan sol ayak bileği değil sağlam olan sağ ayak bileği ameliyat edilmişti. Ne olduğunu anlamaya çalışan Murat O, doktor Murat E.'ye durumu sorduğunda ise yeniden şoke oldu.

Yine iddiaya göre doktor ilk anda yanlış ayağının ameliyat edildiğini kabul etse de bir süre sonra sağ ayağının da ameliyat edilmesi gerektiği için bu ayağını ameliyat ettiğini söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç adam, yaşadıkları ardından polis merkezine başvurdu. Ameliyat öncesi sağ ayağında hiç bir ağrı olmadığını söyleyen Murat O., doktorların kusuru nedeniyle sağlam olan sağ ayağının ameliyat edildiğini, ayağında hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen doktorun ve diğer görevlilerin ayağında sıkıntı olduğunu söyleyerek suçtan kurtulmaya çalıştıklarını beyan etti.

Sağ ayağıyla ilgili 9 ay boyunca hiç bir tedavi yapılmadığı, röntgen ve ya MR çekilmediğini ve hiç bir tedavi uygulanmadığını kaydeden genç adam, doktor ve ameliyat ekibinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR