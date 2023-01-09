AK Partili Elitaş: Tüm emekli maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

2023 yılında 5 bin 500 lira olarak uygulanacak en düşük emekli aylığının, asgari ücretin yüzde 64'üne çıkarıldığını, 2022 yılı ile kıyaslandığında yüzde 10'luk bir iyileştirme olduğunu anlatan Elitaş, "Düzenlemeyle en düşük emekli maaşını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Sadece yüzde 30 artışla en düşük emekli maaşı 4 bin 550 lira olsaydı, 1 milyon 192 bin 186 kişi 4 bin 550 lira maaş alacaktı. En düşük emekli maaşını 5 bin lira yapmış olsaydık 1 milyon 917 bin 154 kişi en az 5 bin lira maaş alacaktı. 5 bin 500 lira yaptığımızda ise 2 milyon 721 bin 270 kişi bu tutarı alacak. Bunun maliyeti 21,9 milyar lira." diye konuştu.

Yetim ve dul aylıklarına yönelik düzenlemenin yıllardır değişmediğine işaret eden Elitaş, hak sahiplerine, vefat edenin emekli maaşının paylaştırılmasına ilişkin usulün aynı olduğunu belirtti.

2019 yılına kadar "en düşük emekli aylığı" şeklinde bir düzenleme yapılmadığını belirten Elitaş, "Teklifle, tüm emekli maaşlarına yüzde 30 zam uygulanıyor. Eğer 5 bin 500 liranın altında kalanlar olursa onlar 5 bin 500 liraya çekilecek." şeklinde konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın en düşük emekli aylığının 6 bin veya 6 bin 500 liraya yükseltilmesini talep etmesi üzerine Elitaş, en düşük memur emekli maaşı dikkate alındığında bu durumun toplumda nasıl bir etkiye yol açacağının iyi hesaplanması gerektiğini söyledi.