Bilecik'te altın madeni açılıyor: İlk altını Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek

AK Parti'de aday trafiği başlıyor
AK Parti'de aday trafiği başlıyor
Subaylara verilen kınama cezalarına da dava açılabilecek
Subaylara verilen kınama cezalarına da dava açılabilecek
Kuraklık krizi kapıda: Son 10 yılın en yağışsız kışı
Kuraklık krizi kapıda: Son 10 yılın en yağışsız kışı
AK Parti geri adım atmıyor... Düzenleme Genel Kurul'da oylatılacak
AK Parti geri adım atmıyor... Düzenleme Genel Kurul'da oylatılacak
Şekere 9 ay zam yok
Şekere 9 ay zam yok
38 mülki idare amiri birinci sınıfa yükseltildi
38 mülki idare amiri birinci sınıfa yükseltildi
Servisten motoru arka koltukta teslim edilen araç için mahkeme karar verecek
Servisten motoru arka koltukta teslim edilen araç için mahkeme karar verecek
Seçimin yol haritası netleşiyor
Seçimin yol haritası netleşiyor
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
TBMM'de imzaya açılan EYT'de son durum
TBMM'de imzaya açılan EYT'de son durum
Sinan Ateş cinayetinde detaylar ortaya çıkıyor
Sinan Ateş cinayetinde detaylar ortaya çıkıyor
Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi
Meslek liselerinden tarihi rekor: Gelirleri yüzde 995 arttı
Meslek liselerinden tarihi rekor: Gelirleri yüzde 995 arttı
Bakan Bozdağ: Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansız
Bakan Bozdağ: Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansız
Sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
Cihan Paçacı, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
'Doktoru meslektaşları dövdü' iddiasına soruşturma
'Doktoru meslektaşları dövdü' iddiasına soruşturma
Altın rekora doymuyor, gram 1200 liraya dayandı
Altın rekora doymuyor, gram 1200 liraya dayandı
Çakar ve siren kullanan araçlara 15,7 milyon lira ceza kesildi
Çakar ve siren kullanan araçlara 15,7 milyon lira ceza kesildi
EYT Meclis gündemine geliyor
EYT Meclis gündemine geliyor
İstanbul'da araç çekme ücretine zam
İstanbul'da araç çekme ücretine zam
Türkiye, dijital parayı kullanan ilk ülkelerden olacak
Türkiye, dijital parayı kullanan ilk ülkelerden olacak
Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı
Sinan Ateş Cinayeti'nde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı da tutuklandı
Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi
Anayasa Mahkemesi HDP kararını verdi
Anayasa Mahkemesi HDP kararını verdi
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi 2 Şubat'ta yapılacak
Yeterliğe tabi gelir uzmanlarından TBMM'ye 15 bin dilekçe
Yeterliğe tabi gelir uzmanlarından TBMM'ye 15 bin dilekçe
Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bilecik'te altın madeni açılıyor: İlk altını Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek

Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı. Söğüt ilçesindeki altın madeni bugün açılacak. İlk külçe altını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dökmesi bekleniyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ocak 2023 08:12, Son Güncelleme : 27 Ocak 2023 08:13
Yazdır
Bilecik'te altın madeni açılıyor: İlk altını Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te açılışı yapılacak Söğüt'teki altın madeniyle ilgili bilgi verdi.

"Söğüt'te yine Türkiye'nin sayılı altın maden işletmelerinden bir tanesinin açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız orada ilk altını dökmüş olacak. Toprağın altında bir başka cevheri daha ekonomiye kazandırmanın mutluluğu ve heyecanını birlikte duyacağız."

109 tonluk altın rezervinin değeri yaklaşık 120 milyar lira

2020 yılında bulunan 109 ton altın rezervinde, maden işleme aşamasına gelindi.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni açılıyor.

3,5 milyon onsluk altın kaynağının değeri 120 milyar lira.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk altın külçesini dökeceği madende çalışmalar hızla sürüyor.

Yılda 6-7 ton altın üretilecek

Altın üretimine başlanmasıyla Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlanacak.

Madende yılda 6-7 ton altın üretilecek. Türkiye'nin yıllık altın üretiminin yüzde 15'ini sağlayacak.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
Bakanlıktan sıfır kilometre otomobil satışına inceleme
Düzenbazlardan kart aidatı oyunu
Düzenbazlardan kart aidatı oyunu
Şekere 9 ay zam yok
Şekere 9 ay zam yok
New York'taki Türkevi'nde gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin temsilcileri buluştu
New York'taki Türkevi'nde gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin temsilcileri buluştu
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Uzman doktorların emekli maaşı tıp profesörlerinin emekli maaşını geçti
Uzman doktorların emekli maaşı tıp profesörlerinin emekli maaşını geçti

Bu Habere Tepkiniz

Valilerin yetki devrini kısıtlayan 80 nolu CBK'ya iptal kararı

Valilerin yetki devrini kısıtlayan 80 nolu CBK'ya iptal kararı

Anayasa Mahkemesi, Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantılarına Valilerin ve belediye başkanlarının bizzat katılmasını öngören 80 nolu CBK'nın ilgili hükmünü iptal etti.
Danca dilinden doçentlik başvurusu yapılabilir mi?

Danca dilinden doçentlik başvurusu yapılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Doktor öğretim üyesi olarak görev yapan davacı tarafından, 27/04/2018 tarihinde yapılan doçentlik başvurusunun reddine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan "Üniversitelerarası Kurulca Kabul Edilen Yabancı Diller" başlıklı kararın birinci paragrafının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan 'performans notlarına' ilişkin emsal karar

Danıştay'dan 'performans notlarına' ilişkin emsal karar

Danıştay 2. Dairesi, kamu personelinin performans notları konusunda emsal teşkil edecek bir karara imza attı.
343 personel mağdur oldu

343 personel mağdur oldu
Uzman doktorların emekli maaşı tıp profesörlerinin emekli maaşını geçti

Uzman doktorların emekli maaşı tıp profesörlerinin emekli maaşını geçti

5434 sayılı Kanunun ek 84 üncü maddesinde yapılan değişiklikle doktorların emekli maaşlarında çok ciddi iyileştirmeler yapılmıştı. Bu değişiklik sonrasında emekli maaşlarında unvan bazında çok büyük dengesizlikler de ortaya çıkmıştır.
YSK'nın yeni başkanı belli oldu

YSK'nın yeni başkanı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ahmet Yener seçildi.
Emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapma zorunluluğu kaldırıldı mı?

Emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapma zorunluluğu kaldırıldı mı?

Sosyal güvenlik bağlamında, 5434'e kamu personelinin, emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapması gerekmekte, ancak 5510'a tabi personel için bu zorunluluk bulunmamaktadır.
Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar, memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak
İDDK, iş sözleşmesinde 'esaslı değişikliğe' açıklık getirdi

İDDK, iş sözleşmesinde 'esaslı değişikliğe' açıklık getirdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "haftalık çalışma süresi 45 saattir" ibaresinin iptaline ilişkin davayı sonuçlandırdı.
2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

2022 KPSS branş bazında sıralamalar yayımlandı

ÖSYM 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS branş bazında sıralamaları yayımladı.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Kuzu 'Ela' Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla gelen bir hasta yakını ilgi odağı oldu. Annesini hastaneye getiren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi. Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
Tatlı su balıklarına dikkat!

Tatlı su balıklarına dikkat!

Kanser riskini artıran yoğun kimyasallar taşıyan balıkların riskine dikkat edilmesi gerekiyor. Peki bu balıklar hangileri ve tatlı su balıkları nasıl pişirilir?