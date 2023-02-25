Denizli'den deprem bölgesine 1 tır oyuncak ve akıl oyunu seti gönderildi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hatay merkez ile İskenderun'da çocukların depremde yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine katkı sunmak amacıyla oyun alanları kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, çocukların gelişimlerine uygun oyuncak ve eğitim materyalleriyle donatılan, gönüllü psikologların görev yaptığı oyun alanlarına 1 tır dolusu oyuncak ve akıl oyunları seti gönderildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremden çocukların da ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Çocuklarımızı cıvıl cıvıl, mutlu ve keyifli görmek istiyoruz. Onları çok seviyoruz. Eğlenmeleri ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmeleri için çocuk oyun alanları hazırladık. Onların bu psikolojik süreci en iyi şekilde atlatmaları adına yaptığımız çalışmaya katkı sunan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.