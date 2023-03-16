Hızlı tren 3,5 saat rötar yaptı, TCDD'den açıklama geldi
TCDD'nin açıklaması: TEİAŞ'a ait yüksek gerilim hatlarının demiryolu üzerine düşmesi sonucu meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle YHT seferlerimiz gecikmeli olarak işlemektedir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2023 10:41, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 10:45
TEİAŞ'a ait yüksek gerilim hatlarının demiryolu üzerine düşmesi sonucu meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle YHT seferlerimiz gecikmeli olarak işlemektedir.
İlgili kurumlar ile yürütülen çalışmalar devam etmekte olup arızanın giderilmesi ile seferlerimiz normale dönecektir.
Konuya ilişkin Gazeteci İsmail Saymaz twitter'dan duyuru yaptı
İstanbul-Konya seferini yapan 06.45 hızlı treni Bilecik yakınlarında bir buçuk saattir tünelde bekliyor. Trenin ne zaman kalkacağı yolculara bildirilmiyor. Yolcular perişan. pic.twitter.com/PHMzMeeL5tİsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 16, 2023