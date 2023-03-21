Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren teklif, Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1. bölümünde yer alan maddeler üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Maddeler üzerine söz alan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, depremde ve ardından yaşanan sel felaketinde tarım sektörünün büyük yara aldığını belirtti.

Kerestecioğlu, "Türkiye tarımsal üretiminin yüzde 15'i, yaklaşık 300 bin çiftçi tarafından deprem bölgesindeki kentlerde yapılıyordu, tarımsal ihracatın da yaklaşık yüzde 10'ununu bu iller karşılıyordu. İklim krizi, kuraklık ve yanlış tarım politikaları çiftçileri tarımdan kopma noktasına getirmişken üzerine bir de afetler eklendi. Hal böyleyken, yapılması gereken depremzede çiftçiler başta olmak üzere tüm çiftçileri desteklemek ve gıda krizini engellemek." diye konuştu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "İktidarın çiftçinin hakkını, hukukunu, desteklerini ödemediğini" iddia etti.

Yaşar, "Ziraat Bankasının çiftçiyi desteklemesi lazım. Peki, Ziraat Bankasının kullandırdığı kredilerden çiftçilere kullandırdığı kredi oranı ne kadar? Yaklaşık yüzde 15-16. Halbuki, biz istiyoruz ki Ziraat Bankası kaynaklarının önemli bir kısmını çiftçiye aktarsın." ifadelerini kullandı.

- "Tarım ve hayvancılığı batırdınız"

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, "iktidarın 20 yıldır Türkiye'yi ve tarımı şirket gibi yönettiğini" öne sürdü.

Tarımda hiçbir planlama yapılmadığını savunan Özer, "Türkiye'yi batırdığınız gibi tarım ve hayvancılığı da batırdınız. Şimdi de kulaktan dolma, teknik olarak kulağa hoş gelen ama tarıma bir türlü katkısı olmayacak bir sözleşmeli tarım ve arabuluculuk sistemini dayatmaya çalışıyorsunuz. Keşke tarım bakanları söyledikleri gibi devrim yapabilselerdi." değerlendirmesini yaptı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin, deprem sonrasında yaşananlarla ilgili hükümeti eleştirmesi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Asrın felaketinden sonra ilk andan itibaren depremzedelerin yanında olduk." dedi.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için samimi, üstün bir gayretle çabaladıklarını vurgulayan Akbaşoğlu, "Depremzede vatandaşlarımızın yanında olduğumuz oradaki vatandaşlarımızın yaklaşımlarından net ve ortadadır ancak depremden siyasi rant elde etme peşinde olanlar meseleyi çarpıtarak farklı noktaya taşımak istemektedirler." diye konuştu.