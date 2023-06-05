Meteorolojiden iki il için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2023 13:21, Son Güncelleme : 05 Haziran 2023 13:22
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Samsun il genelinde ve Ordu çevrelerinde yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.