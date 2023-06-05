MİT Başkanlığına atama yapıldı

MİT Başkanlığı'na atanması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kalın, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

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