Kur bahane zam artışları şahane! Fiyatlarda yüzde 25 köpük var

Yeni ekonomi yönetiminin faiz artış sinyali vermesinin ardından döviz kuru yeniden yükselişe geçti. Dolar 23 lirayı, avro 25 lirayı aştı. Diğer yandan mayısta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,04 arttı, yıllık bazda ise yüzde 39,59'a geriledi. Enflasyonhız keserken bir çok ürüne peş peşe gelen zamanlar ise tüketiciyi endişelendiriyor.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, bu tür dönemlerde maliyetlerin üzerinde fiyat artışları yapıldığına dikkat çekerek "Gıdada TÜİK tarafından ve reel piyasalarda açıklanan rakamlar var. Hangi rakam olursa olsun minimum yüzde 20-25 arasında enflasyonda köpük olduğuna inanıyorum. Bunu bir üretici olarak söylüyorum. Uzun süreden beri bize de baskı yapıyorlar.

ÖMER TEMÜR-