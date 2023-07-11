Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan elektrik akımına kapılarak öldü

Şanlıurfa'da çektiği TikTok videoları ile tanınan Sadık Dedecan'dan acı haber geldi.

Sosyal medyada "ben yaptım" sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan iddiaya göre iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etti. Durumu fark eden vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Dedecan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil Servis'e ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medyada "ben yaptım" sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini üzdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.