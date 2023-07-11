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Isparta'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Isparta'da tarım işçilerini taşıyan midibüs, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2023 22:57, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2023 22:58
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Isparta'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Isparta'da hafif ticari araçla çarpışan midibüs şarampole devrildi

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

Nadir Doğanay idaresindeki tarım işçilerini taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Uluborlu Kavşağı'nda, Serdar Işıker'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 1 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde incelemede bulunan Isparta Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, midibüsün Uluborlu'ya bağlı İleydağı köyünde çalışan tarım işçilerini Burdur'a taşıdığını söyledi.

Midibüsün kavşakta bir araçla çarpıştıktan sonra demir bariyerleri kırıp devrildiğini belirten Baruş, midibüsteki 33 kişiden 1'inin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

"35 yaralımız var, 2'sinin durumu ağır"

Midibüsün çarpıştığı araçta 3 kişinin bulunduğuna bildiren Baruş, "35 yaralımız var, 2'sinin durumu ağır. Yaralı vatandaşlarımızı hem Keçiborlu'daki hastaneye hem de Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdık. Şu anda olay yerinde yaralımız kalmadı. Diğer vatandaşlarımızın durumu iyi, bazıları ayakta, bazıları da yatarak tedavi görüyor" dedi.

Vatandaşların ciddi bir kaza geçirdiklerine anlatan Baruş, "Midibüs kavşaktaki virajı alamamış ve üzücü bir kaza yaşandı. Bu kazaları gördükçe üzülüyoruz. Özellikle işçi taşıyan toplu taşıma şoförlerinin çok dikkat etmesi lazım. Hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına başsağlığı ve bir daha böyle kazaların yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

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