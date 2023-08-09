Öğretmenler, vekaletle ilişik kesebilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen elektronik iletide, öğretmenlerin vekaletle ilişik kesebileceği belirtildi

Yazıda "İsteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme suretiyle başka yere ataması gerçekleşen öğretmenlerin, yeni eğitim-öğretim yilinin başlayacağı tarihin yakın olması hususu da dikkate alınarak eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksamaya meydan verilmemesi amacıyla vekaleten işik kesebilmeleri konusunda valiliklerinize gerekli kolaylığın gösterilmesi, göreve başlama işlemlerinin ise şahsen yapılmasının sağlanması hususlarında, bilgilerini ve gereğini rica ederim" denildi.