Tayini çıkan öğretmenler için önemli açıklama

MEB Personel Genel Müdürlüğü 9 Ağustos 2023 tarihinde yazılan yazı şu şekilde:

2023 yılı yer değiştirme döneminde il içinde ve iller arasında isteğe bağlı olarak ataması yapılan öğretmenlerden isteyenlerin 17.08.2023 tanhine kadar başvuruda bulunmaları ve görev yerlerinden ayrılmamış olmaları koşuluyla iller arasında yapılan atamaların Bakanlığımızca, il içinde yapılan atamalarının da valiliklerce iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.08.2023 tarihli ve 81169240 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.