Müdür ve öğretmenler el ele verdi, okulun boya badanasını yaptı

Sarıgöl'de birçok okulun öğretmen ve idarecileri okullarının boya ve badanasını yapıyor. Sarıgöl Şehit Esin İlköğretim Okulu müdür ve öğretmenleri de örnek bir çalışmaya imza attı. Birlikte okulun iç kısımlarını boyadıklarını anlatan Şehit Esin İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Altıntaş şunları söyledi:

"Her zaman ekip sağlam olacak. Sedat Aydın hocamın uzmanlığında, ben, yardımcım Fatih Karpuz ve Rehberlik hocamız Fatih Dumlupınar'ın destekleri ile okulumuzun içini tamamen boyadık. Koridorlar ve sınıflarımızı boyadık. İş güvenliği sebebiyle dış cepheyi boyamadık. Bu özverili çalışmayı yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim."

"Fedakar öğretmenlerimizi tebrik ederim"

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Sarıgöl'de birçok okulda eğitim ve öğretim hazırlığının devam ettiğini ifade ederek, "Okullarımızda boya badana, çevre düzenlemesi, okulların ders araç ve gereçlerinin tamamlanması okulların hijyenik olması gibi çalışmalar devam etmekte. Okullarını boya ve badana yapan fedakar öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ederim" dedi.

Öğretmenlerin örnek çalışması öğrenci velileri tarafında da takdirle karşılandı.