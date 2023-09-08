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Aydın Büyükşehir sahipsiz köpeklerin zehirlendiği iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulundu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesinde sahipsiz köpeklerin zehirlendiği iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 19:44, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 20:04
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Aydın Büyükşehir sahipsiz köpeklerin zehirlendiği iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulundu

Danişment Mahallesi kırsalında 11 sahipsiz köpeğin zehirlendiğine yönelik basında yer alan haberler üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı.

Konuya ilişkin 6 Eylül'de 112 hattına gelen ihbar üzerine belediye görevlileri ve jandarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tutulan resmi tutanakla kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendiği değerlendirilen sokak hayvanları defnedilmek üzere teslim alınmış ve defnedilmiş, Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli olarak konu incelemeye alınmıştır. Bu caniliği yapanları esefle kınadığımız gibi, sorumluların ortaya çıkarılması adına da Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına kurumumuzca suç duyurusunda bulunulmuştur ve konunun takipçisi olunacaktır."

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