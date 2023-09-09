9 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne, zirvede resmi karşılama ve fotoğraf çekiminin ardından düzenlenen toplantının "Tek Dünya" başlıklı birinci oturumuna, çalışma öğle yemeğine katılacak. Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması, zirvenin "Tek Aile" isimli ikinci oturumu ile resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

(Yeni Delhi)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Trabzon İş Dünyası Buluşması" programına katılacak.

(Trabzon/11.15-17.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, "100. Yıl Buluşması" programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.

(Bilecik/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, Gençlik Buluşması ve STK Buluşması programlarına iştirak edecek.

(İzmir/14.30/16.00/18.30)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın Bulgaristan'daki son 16 turu mücadelesinde Slovenya ile karşılaşacak.

(Varna/17.30)

2- Futbolda TFF 3. Lig'in 2023-2024 sezonu başlayacak, 4 grupta ilk hafta maçları yapılacak.

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta müsabakaları yapılacak; Erkekler Süper Lig'de 3. hafta tek maçla başlayacak.

4- Hentbol erkeklerde EHF Avrupa Kupası'nın 1. tur ilk maçlarında Beşiktaş Safi Çimento, Ukrayna temsilcisi Donbas'ı konuk edecek; Spor Toto, Finlandiya ekibi IFK Handball ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00/Helsinki/16.00)

5- Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.30)

6- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde ABD'li Coco Gauff ile Belaruslu Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.

(New York/23.00)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı San Marino Grand Prix'sinin sıralama turları ve sprint yarışı yapılacak.

(Rimini/11.50/16.00)

8- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın ve Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayak mücadelelerinde ilk yarışlara çıkacak.

(Magny-Cours)

9- Türkiye'nin çok sayıda branşta mücadele verdiği Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası, İtalya'da sürüyor.

(Padova)