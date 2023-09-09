Deprem yasası 81 ili kapsayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı depremin etkilerini azaltma yasa tasarısının detayları belli olmaya başladı. 81 ili kapsayacak olan düzenlemede, İstanbul için ayrıca bir başlık açılacak. İstanbul'un deprem riskinin azami düzeye indirgeyecek olan düzenlemede, sıvılaşma ve zemin faktörü merkeze alınacak. İstanbul'un ilçeleri bu kapsamda kademeli olarak kentsel dönüşümden geçecek.

3'TE 2 DEĞİL 50+1



Edinilen bilgiye göre, İstanbul merkezli olarak hızlı dönüşüm noktasında mülkiyet hakkı ile güvenlik ve sağlık konularına da çözüm getirilecek. Bu noktada İstanbul'da mülkiyet hakkında aranan 3'te 2'lik çoğunluk hisse yerine yüzde 50+1'lik basit çoğunluğun formülü üzerinde duruluyor. Diğer iller için 3'te 2 çoğunluğa bakılacak.

DÖNÜŞÜM NASIL OLACAK?



* İstanbul'da yıkılacak veya dönüştürülecek yapılarda zemin sıvılaşmasına bağlı olarak bir düzenleme getirilecek.

* Kentte bir buçuk milyon bağımsız bölümün acilen dönüşmesi sağlanacak. Böylece en az 300-350 bin bina acilen dönüşümden geçirilecek.

* Dönüşüm İstanbul ilçe ilçe kademelendirilecek. Bu çalışmalar sıvılaşma riskiyle doğru orantılı olarak hayata geçirilecek.

KAT SINIRI GETİRİLECEK



* İstanbul özelinde mülkiyet hakkı sorunun aşılması için teşvik verilmesi de gündemde.

* Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yatay mimari teşvik etmesi de düzenlemde kendine yer bulacak. Riskle bağlantılı olarak kat sınırlaması getirilecek.

Ortak çalışma yapılacak



AK Parti kurmayları, deprem yasasında muhalefetle ortak hareket edeceklerini bildirdi. Kaynaklar, "Bu yasanın ortak bir anlayışla çıkması lazım. Çok sayıda riskli binamız var. Acilen dönüştürülmeyi bekleyen çok sayıda bina var. Her kesimden gelen görüşlere açığız. İstanbul'u bekleyen yakın tehdit deprem riskidir. Bu riski yok sayamayız" dedi.

Uğur Duyan