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Eczaneye ilaç almaya giden müzik öğretmeninin acı ölümü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan, ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 17:40, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 17:49
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Yüksekova ilçe merkezinde Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan, rahatsızlığı nedeniyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada doktora görünen Kotan, daha sonra şehir merkezinde nöbetçi eczaneye ilaç almak için girdi. Bu sırada rahatsızlanan Kotan, yere yığıldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sğlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kotan'ı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Kotan, hayatını kaybetti.

Kotan'ın cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Okul Müdürü İskan Saklamaz, Kotan'ın öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu belirterek, "Gecesini gündüzünü öğrencisine adayan bir öğretmendi. Bizler kendisinden memnunduk. Allah rahmet eylesin. Dün öğle vaktinde hastaneye gitmiş ilaç almak için eczane önünde fenalaşarak kriz geçirmiş ve hastaneye kaldırıldı. Burada da yapılan tüm müdahaleler sonucunda hayatını kaybetti. Bugün cenazesi Diyarbakır'da toprağa verilecektir." dedi.

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