Temizlik görevlisinin öğretmenliğe giden başarı hikayesi

Çocukluğundan bu yana resim çizen Muhammed Nur Biçer (27), üniversiteden mezun olduktan sonra ilk olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik görevlisi olarak işe başladı. Çalıştığı hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya'nın bir portesini çizen Biçer'in yeteneği fark edildi. Kısa sürede yeteneği fark edilen Biçer, bu kez hastanenin çeşitli yerlerine resimler çizmeye başladı. Hastanenin duvarlarını 'tuval' olarak kullanan Biçer, çizdiği resimlerle de büyük ilgi görmeye başladı.

Bu sırada girdiği son Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda iyi bir puan alan Biçer, Muradiye Cumhuriyet Ortaokuluna resim öğretmeni olarak atandı. Çocukluk hayaline kavuşan Biçer, hastaneden ayrılırken geriye ise duvarlara çizdiği birbirinden güzel resimleri kaldı.

"Hediye ettiği portreyle yeteneğini keşfettim"



İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastanede çok sayıda personelin olduğunu ve bunların arasında özellikli yeteneği olan personelin de olduğunu belirtti. Hastaneye engelli temizlik personeli olarak atanan Muhammed'in kendisinin bir portesini çizdiğini anlatan Başhekim Sarıkaya, "Çizdiği portreyi bana hediye edince kendisinin yetenekli olduğunu keşfettim. Bizim zaten hastanenin kasvetli ortamını güzel bir ortama çevirmek için halihazırda bir çalışmamız vardı. Bunun üzerine Muhammed'in bu yeteneğini görünce, kendisinin bu resimleri çizebileceğini söyledi. Burada 'kalbini şefkatli ellere teslim et' diye güzel bir resim çizdi. Ondan sonra hastanede 100'e yakın resim çizdi. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Muhammed'in bir resim öğretmeni hayali olduğunu ve bu hayaline kavuştuğunu dile getiren Sarıkaya, kendisinden ayrıldıkları için üzüldüklerini ama hayallerine kavuştuğu için mutlu olduklarını kaydetti.

"Öğretmen olmak için çok çabaladım"



Çocukluğundan bu yana resim çizmekle ilgilendiğini ifade eden Muhammed Nur Biçer ise "İlkokulda çizdiğim bir resimle Van birincisi oldum. Liseyi ise güzel sanatlarda okudum. Aynı zamanda üniversiteyi resim öğretmeni olarak okudum. Çocukluğumdan bu yana hayali resimler çizerdim. Hastanede çalışırken aynı zamanda öğretmenlik için uğraştım. Bu çabamın sonucunda Muradiye ilçesine öğretmen olarak atandım. Şimdi okuldaki öğrencilerimle resim yapmak istiyorum" diye konuştu.