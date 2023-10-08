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İslam İşbirliği Teşkilatı: 'İsrail'in uluslararası kararlara uymaması bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni'

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ile Filistin tarafı arasındaki gerilime ilişkin, "İsrail işgalinin devam etmesi ve uluslararası meşru kararlara uyulmamasının bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ekim 2023 07:40, Son Güncelleme : 08 Ekim 2023 07:34
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İslam İşbirliği Teşkilatı: 'İsrail'in uluslararası kararlara uymaması bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni'

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tehlikeli gelişmelerin derin bir endişeyle takip edildiği, yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırganlığının kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail işgalinin devam etmesi ve uluslararası meşru kararlara uyulmaması, söz konusu ülkenin Filistin halkına, topraklarına, kutsallarına ve meşru haklarına yönelik suçlarını sürdürmesinin bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni" olduğu vurgulandı.

Olaylardan İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması noktasında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi istendi.

- El-Ezher Kurumundan dayanışma mesajı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerle dayanışma mesajı yayınladı.

Ezher Kurumunun Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Ezher, hayatını kaybeden masum Filistinliler için sessiz kalan dünyaya başsağlığı diliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ezher'in Filistin halkının kararlı duruşunu selamladığı belirtilerek, "Ezher, Filistin halkının, siyonistlerin zulmü ve terörü ile uluslararası toplumun utanç verici sessizliği karşısında sağlam durmaları için Allah'a niyaz ediyor." denildi.

- Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basını da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiğini duyurmuştu.

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