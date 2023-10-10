Bu ilimizde öğretmenlere bisiklet dağıtılacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla kent genelindeki 40 bin öğretmene ücretsiz verilecek bisikletlerin dağıtımına başlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ekim 2023 13:22, Son Güncelleme : 10 Ekim 2023 13:59
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Spor Dostu Gaziantep" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında ildeki gençlerin ardından öğretmenlere de bisiklet dağıtılıyor.
Kentte görevli 40 bin öğretmenin dahil edildiği çalışma çerçevesinde ilk bisikletler Şehitkamil ilçesindeki öğretmenlere verilmeye başladı.
Dağıtım sırasıyla Şahinbey, Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde devam edecek.