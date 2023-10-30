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Gün sonu döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ekim 2023 18:11, Son Güncelleme : 30 Ekim 2023 17:56
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Gün sonu döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları28,188028,189028,251028,2520
Avro29,852029,853029,951029,9520
Sterlin34,174034,291034,066034,1830
İsviçre Frangı31,20831,364031,141031,2980
ANKARA
ABD Doları28,158028,238028,221028,3010
Avro29,812029,892029,911029,9910
Sterlin34,114034,324034,006034,2160

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