AK Parti'ye geçen Hatipoğlu: Kim aday olursa olsun gece gündüz çalışırım

AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye geçmesinin belediye başkanlığı için olmadığını, kendisine görev verilmesi durumunda kim aday olursa olsun gece gündüz çalışacağını söyledi.

AK Parti'ye geçişi sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eleştiriler yönettiği Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi.

"Eskişehir'i bir AK Parti Belediyesi yapacağız"

Hatipoğlu, "Bildiğiniz üzere yaklaşa bir yerel seçim var, şimdi hepinizi bu seçim için motive etmenizi istiyorum. Güzel Eskişehir'imiz beceriksiz ve sadece bahane üreten bir yönetimin altında ne yazık ki günden güne eriyor. Kendimizi doğru anlatıp vatandaşın gönlüne girmek ve bu seçimi almak, Eskişehir'i AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak boynumuzun borcu olmalıdır. Bakın geçenlerde yeni seçilen CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ne diyor? 'Elimizdeki üç büyükşehir belediyesinde oylarda gerileme var' diyor. Bu belediyelerden birincisi Eskişehir. Allah'a şükürler olsun vatandaşlarımız da artık bunlara yeter diyor. Çok çalışacağız, hiç yorulmayacağız ve Eskişehir bir AK Parti Belediyesi yapacağız" dedi.

"Cumhurbaşkanım beni aday olarak göstermek isterse kabul ederim"

AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin, "İYİ Parti'den ayrılma gerekçelerinizden birinin büyükşehir adayının açıklanması olduğunu söylemiştiniz. Şimdi anladığımıza göre AK Parti'den büyükşehir belediye başkanı olmak gibi bir gayeniz var. Adaylığınız söz konusu olmazsa AK Parti'den de ayrılma durumunuz olur mu?" sorusu üzerine Hatipoğlu, şu şekilde konuştu:

"Bu karar Cumhurbaşkanımızın kararıdır. Ben aday olsam da Eskişehir'e yakışacak bir başka aday olsa da elimizden gelen çalışmayı yapacağız ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını ben veya başka bir arkadaşımla kazanacağız. Bana, 'Siz belediye başkanı adayı olmak için mi AK Parti'ye geçtiniz?' diye soruyorlar ama kesinlikle öyle bir şey yok. Bu durum zamanlama ile alakalıdır. Ne AK Parti'nin bana böyle bir taahhüttü oldu ne de ben böyle bir beklentiyle geçtim. AK Parti'ye maddi manevi hiçbir beklenti olmadan geçtim. Türkiye yüzyılına inandığım için, Cumhurbaşkanımızın yurt içi ve yurt dışı politikalarına inandığım için ve milli duruştan, yüzde 100 millilikten dolayı AK Parti'ye geçtim. Cumhurbaşkanım beni aday olarak göstermek isterse kabul ederim, ancak bir başkası olursa kendim aday olmuş gibi gece gündüz çalışacağım ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'ye kazandıracağım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ne söylediğinin benim için çok bir önemi yok. Bu saatten sonra benim ağzımdan Eskişehir harici hiçbir şey duyamayacaksınız."

"Neden büyükşehir belediye başkanı olmak istiyorsunuz" sorusu yöneltilen Hatipoğlu, şu şekilde cevap verdi;

"Gayet normal, enerjim ve vizyonum buna yeter diye düşünüyorum. Eskişehir aşığıyım. Eskişehir'in gidecek çok yolu var. Bu yolda Eskişehir'i oralara götürebilirim. Eskişehirspor'u şampiyon yaptığım gibi Eskişehir'i Türkiye'de şampiyon yapabilirim."

"Hangi parti olduğunu gözetmeksizin hizmetimizi yapacağız"

Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti teşkilatından ayrıldıktan sonra parti teşkilatından kendisiyle birlikte yol yürümek isteyen eski il başkanları, ilçe başkanları, yöneticiler ve disiplin kurulunda görev yapan üyeler olduğunu ifade etti. Eskişehir'de herkes için çalıştığını belirten Hatipoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hangi partiden olursa olsun ben bütün vatandaşlarımın, Eskişehir'de yaşayan herkesin milletvekiliyim. Herkesin işine koşacağım. Herkesin işini halledeceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Diğer arkadaşlarıma da söylüyorum. Eski partimdeki arkadaşlar bizi aramaktan çekinmesinler. Biz herkesin işine koşuyoruz ve bundan sonra da koşacağız. Hangi parti gözetmeksizin hizmetimizi yapacağız ve yapıyoruz. Zaten bakanlarımız da hizmetlerini bir parti gözetmeksizin bütün vatandaşlara yapıyor. AK Parti'nin felsefesi de bu. Biz bütün hizmeti hangi partiden olursa olsun yapacağız."

AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Hatipoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabını hediye etti.

Toplantıya, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Milletvekili Fatih Dönmez, Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ali Demirel ve İl Başkanı Süleyman Reyhan da katıldı.