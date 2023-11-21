Sürücüler dikkat! Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

Otoyolun, İstanbul-Ankara istikametinde ise ulaşım normal olarak sağlanmaya devam ediyor.

Sürücüler, Karayolları ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan ışıklı uyarı tabelaları ile Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna gitmeleri yönünde uyarılıyor.

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