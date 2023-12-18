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18 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

18 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 00:01, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 00:02
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18 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya gelecek, Başbakan Viktor Orban'ı kabul edecek, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak, Orban ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Budapeşte)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye ziyaretinde bulunmak üzere Kuveyt'e gidecek, Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelecek.

(Kuveyt)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yapacak.

(Ankara/13.30)

2- YÖK Başkanı Erol Özvar, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eleme turu kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/14.00/15.00/16.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla tamamlanacak.

(Denizli/19.00)

3- Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu Court Side Lounge'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

4- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçıyla tamamlanacak.

(Bursa/15.00)

5- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesine Spor Toto-Nilüfer Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Ankara/13.00)

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