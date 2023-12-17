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Nevşehir'de kafa kafaya feci kaza: 2 sürücü de hayatını kaybetti

Nevşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler öldü, beraberlerindeki 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 23:55, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 23:56
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Nevşehir'de kafa kafaya feci kaza: 2 sürücü de hayatını kaybetti

Nevşehir-Gülşehir kara yolunda Ramazan K. idaresindeki 50 SE 108 plakalı otomobil karşı yönden gelen Faruk A. yönetimindeki 50 NB 761 plakalı otomobil ile Sulusaray beldesi girişinde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan D.E. A.G. ve F.Ö. ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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