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Diyarbakır'da, kaymakamın imamı darp ettiği iddia edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Kaymakamı Burak Akeller, cuma namazı için gittiği camide hutbe okuma tarzını beğenmediği iddiasıyla imam M.K'yi, "Sen terörist misin?" diyerek mikrofonla darp etti. İmam hastaneye giderek darp raporu aldı. Yetkili sendika Diyanet Sen bir açıklama yaparak "Kaymakam mısın? Kabadayı mı?" dedi. Kaymakam Akeller ise bir açıklama yaparak darp iddialarını yalanladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ocak 2024 20:36, Son Güncelleme : 20 Ocak 2024 08:37
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Diyarbakır'da, kaymakamın imamı darp ettiği iddia edildi

Cuma namazını kılmak için Kulp Bahçelievler Camii'ne giden Kulp Kaymakamı Burak Akeller, İmam M.K'nin hutbe okuma tarzını beğenmedi.

Namaz bittikten sonra camiden ayrılmayan Kaymakam Akeller, imam odasına çağırdığı M.K'yi hutbe okuduğu mikrofonla darp etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız "Diyarbakır/Kulp Kaymakamı. Kaymakam mısın? Kabadayı mı? Kulp İlçesinde Diyanet-Sen İlçe Başkanımız, imam-hatip arkadaşımız Cuma namazında cemaatin huzurunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın yazmış olduğu Hutbeyi okuyan arkadaşımıza-meslektaşımıza yakışıksız üslupla müdahale etmek provokatörlüktür. Namazdan sonra korumasının da yardımıyla hocamızı odaya alarak darp etmesi de magandalıktır. (Daha sonrada darp ettiği mikrofonu korumasını göndererek odadan aldırdığını da biliyoruz.) Diyarbakır Valiliği ile durumu bizzat görüşerek konunun yakın takipçisi olacağımızı ve gereğinin yapılmasını hem Valilikten hem de İçişleri Bakanlığımızdan bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ise saldırı üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Sendikamıza ulaşan bilgi ve iddialara göre, Cuma namazında hocamız hutbeyi okurken sehven bir iki satırı atlıyor. Bunun üzerine camide bulunan kaymakam bey imama 'Hocaaa! hutbeyi tam ve doğru oku' şeklinde bağırarak uyarıyor. İmam kardeşimiz o paragrafı atladığını fark ederek tekrar paragrafı okuyor.Namaz kılındıktan sonra Kaymakam beyin korumaları camiyi tamamen boşaltarak hocamızı imam odasına götürüyorlar. Odaya giren kaymakam bey hocamıza ağır küfürler ederek hakarette bulunuyor ve üzerine yürüyor.Hocamıza 'Sen terörist misin? şeklinde ithamda bulunuyor. Hocamız kaymakam beye 'Kaymakam bey! benim babam geçici köy korucusu abim de polis, lütfen yapmayın' diyor. Bunun üzerine kaymakam bey imamı mikrofon sapıyla darp ediyor. Aynı zamanda Diyanet-Sen ilçe temsilcisi olan Hocamız bu olay sonrası hastaneye giderek darp raporu almıştır. Evet, sendikamıza ulaşan bilgi ve iddialar bunlar.Genç ve Çınar kaymakam hadisesinden sonra Kulp ilçemizde yaşanan bu müessif olay bizleri üzmüştür.Mil-Diyanet Sen olarak daha önceki olaylarda olduğu gibi Kulp ilçemizde yaşanan bu olayın da takipçisi olacaktır. Sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmaktan geri durmayacaktır.Makamı ve mevkisi ne olursa olsun hiç kimse bir kamu görevlisine din görevlimize ağır küfür edemez ve asla darp edemez. Din görevlilerimizin yanındayız.İçişleri Bakanımızın, Diyarbakır Valimiz ve İl Müftümüzün de bu olaya kayıtsız kalmayacağına gönülden inanıyoruz."

Bazı sosyal medya hesapları ve sendikaların, Kulp ilçesi Kuba Camii'nde görevli imam M.K.'nın, hutbe okurken bazı bölümleri atladığı gerekçesiyle Kaymakam Burak Akeller tarafından mikrofonla darbedildiği iddiası üzerine, Diyarbakır Valiliği tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

KAYMAKAM AKELLER: KİMSEYİ DARBETMEDİM

Kaymakam Akeller, İmam M.K.'yı darp etmediğini, kendisini uyardığını belirterek, "Bugün Kuba Camii'ne cuma namazı için gittik. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta okunması gereken hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim. İmam 'Bana baskı yapılıyor, o yüzden okumadım' deyince, ben de bu cevaba kızıp 'Sen devletin imamısın, kim baskı yapabilir?' dedim. Sonra kendisi gidip darp raporu almış ama raporda iddia edildiği gibi bir darp değil de bacağının ağrıdığı yazıyor. Ben olayı İl Valimize de aktardım. İddia edildiği gibi ben devleti temsil eden biri olarak kimseyi darbetmedim" dedi.

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