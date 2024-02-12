Kalbi duran öğrencisinin hayatını kurtaran Hüseyin Öğretmene başarı belgesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı başarı belgesi, Amasya Valisi Yılmaz Doruk tarafından Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Aktaş'a verildi. Fenalaşan 13 yaşındaki öğrencisi Çetin Çelebi'yi yaptığı suni solunum ve kalp masajıyla kurtaran Aktaş'ı kutlayan Vali Doruk, bu hareketinin herkese örnek olduğunu vurguladı.



Amasya Valiliği'ndeki ödül programına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ve Plevne Ortaokulu Müdürü İbrahim Malkoç da katıldı.