MSB: ABD ile gerçekleştirilecek eğitimlerin son dönemde yaşananlarla ilgisi yok

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: İstihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz
Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi
Bakan Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'ye gidecek
Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı
Ara tatil sona erdi, 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı
Emekliler için 2 düzenleme yapılacak
Emekliler için 2 düzenleme yapılacak
Denizlerde av yasağı başladı
Denizlerde av yasağı başladı
AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?
AK Parti'de analiz sürüyor: Emekliler mi yoksa yanlış aday mı?
Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor
Meclis'te seçimlerin ardından mesai yeniden başlıyor
Aydın'da katliam gibi kaza: Aynı araçtaki 4 kişi can verdi!
Aydın'da katliam gibi kaza: Aynı araçtaki 4 kişi can verdi!
Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor
Dünyada ilk olacak: Karakola imza verme dönemi bitiyor
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Başkentin giriş noktalarında trafik yoğunluğu sürüyor
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Seçimi kaybetti, Maldivlere tatile gitti!
Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi
Dönüş yolculuğu helikopterle denetlendi
AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması
AK Partili vekilden ıstakoz paylaşımı açıklaması
Teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı
Teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu
İstanbul'da otogarda tatil dönüşü yoğunluğu
YSK'dan 9 seçim bölgesindeki itirazlara ret
YSK'dan 9 seçim bölgesindeki itirazlara ret
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor kırıldı
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişinde rekor kırıldı
SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek
SGK'den 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek
'Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması'ndan 3 bin 407 kişi yararlandı
'Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması'ndan 3 bin 407 kişi yararlandı
Fahiş bilet fiyatına sıkı denetim! 5 milyon 321 bin lira ceza!
Fahiş bilet fiyatına sıkı denetim! 5 milyon 321 bin lira ceza!
Ana sayfaHaberler Siyasi

MSB: ABD ile gerçekleştirilecek eğitimlerin son dönemde yaşananlarla ilgisi yok

Türkiye'nin hava sahasında, ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimlerinin önceden planlandığı ve son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerle bir ilgisinin bulunmadığı aktarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2024 14:50, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:51
Yazdır
MSB: ABD ile gerçekleştirilecek eğitimlerin son dönemde yaşananlarla ilgisi yok

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, söz konusu faaliyetlere ilişkin bilgilendirmenin, 4 Nisan 2024'te MSB'de gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber