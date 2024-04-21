Tekstil atıklarının toplandığı depoda yangın: Memati'yi bir an olsun bırakmadı

Arıkan, Memati ismini verdiği horozuyla ekiplerin mücadelesini böyle takip etti.

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, depo bahçesinde bulunan tavukları ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerince ise yangın diğer fabrikalara sıçramadan kısa süre içeresinde söndürülürken depo kullanılmaz hale geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Atatürk Mahallesi 2. Çanlı Sokak'ta bulunan Tekstil atıklarının toplandığı depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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