Zonguldak'ta balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2024 13:35, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2024 13:36
Kepez Mahallesi Gaziler Sokak'taki bir apartmanın 4. katında ikamet eden Eren U, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Eren U, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eren U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.