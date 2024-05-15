İBB Meclisinde, FSM Vakıf Üniversitesine verilen binanın tahsisi iptal edildi

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif Genel Kurulda
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif Genel Kurulda
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca açıkladı: Doktora saldıran hasta tutuklandı
Bakan Koca açıkladı: Doktora saldıran hasta tutuklandı
Türkiye'de ilk: Ziraat mühendisi olmak için staj yapacaklar
Türkiye'de ilk: Ziraat mühendisi olmak için staj yapacaklar
Erdoğan açıkladı: Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek
Erdoğan açıkladı: Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek
EGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama
EGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama
Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi
Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi
Sağlık Bakanlığı, yapay zeka üzerine 9 proje yürütüyor
Sağlık Bakanlığı, yapay zeka üzerine 9 proje yürütüyor
Görme engelli müzik öğretmeni azmi ile örnek oluyor
Görme engelli müzik öğretmeni azmi ile örnek oluyor
Başsavcılık açıkladı: Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı
Başsavcılık açıkladı: Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı
Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım
Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım
Türkiye cep telefonu kullanımında Avrupa'nın 2 katı!
Türkiye cep telefonu kullanımında Avrupa'nın 2 katı!
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Mehmet Şimşek'ten fiyat istikrarı açıklaması
Mehmet Şimşek'ten fiyat istikrarı açıklaması
Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?
Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
Kredi kartından nakit çekime sert fren
Kredi kartından nakit çekime sert fren
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

İBB Meclisinde, FSM Vakıf Üniversitesine verilen binanın tahsisi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Vakıf Üniversitesine 25 yıllığına verilen taşınmazın tahsisi, AK Parti grubunun "hayır" oyunu karşı oy çokluğuyla iptal edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 20:27, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 20:36
Yazdır
İBB Meclisinde, FSM Vakıf Üniversitesine verilen binanın tahsisi iptal edildi

İBB Meclisi mayıs ayı üçüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, İBB tarafından 2010'da Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'ndeki eski Fatih Belediye Başkanlığı binasının FSM Vakıf Üniversitesine 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin iptal edilmesi görüşüldü.

Hukuk Komisyonu Üyesi olan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, CHP grubunun, FSM Vakıf Üniversitesi ile ilgili yanlış bir bilgiye sahip olduğunu söyledi.

Üniversitenin, başta Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı olmak üzere Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa vakıfları tarafından kurulan bir üniversite olduğunu dile getiren Kaynar, şöyle konuştu:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan bir üniversitedir. Burada Fatih Sultan Mehmet ismi neyi çağrıştırıyor onu bilmiyorum ama niye böyle davranıyorlar bu üniversiteye? Bu üniversite her ne kadar vakıf üniversitesi olarak gözükse de bir kamu üniversitesidir. Çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan bir vakfın üniversitesidir. Bu vakıf üniversitesine bu bina 2010'da tahsis edilmiş, yaklaşık 14-15 senedir üniversite bu yeri kullanıyor ve 10 yıllık tahsis süresi daha var. Bu süre bitmemiş durumda. Tutup burayı bu üniversiteden tahsisini iptal ederek almak, aynı zamanda bir kamu hizmetinin engellenmesi, ortadan kaldırılması anlamına da gelecektir. FSM Üniversitesi bu milletin malıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın adını yaşatan bu üniversiteye ve bu vakfa bu kötülüğü yapmayın."

Hukuk Komisyonu Üyesi olan CHP'li Meclis Üyesi Batuhan Ersoy ise tahsis iptalinin, Hukuk Komisyonunca uygun görüldüğünü söyledi.

İlgili konu kapsamında görüşlerinin temel dayanağının Sayıştay raporu olduğunu belirten Ersoy, "(Komisyon) kararının muhalefet şerhinde de her ne kadar ilgili kuruluşun 'kamu idaresi' tanımına girdiği muhalefet tarafından belirtilse de Sayıştay raporunda alenen şu ifadelerle bu söyleme cevap verilmektedir. 'Vakıf üniversiteleri 2547 sayılı kanun çerçevesinde kanunla kurulan kamu tüzel kişileri olsa da kamu idaresi değildir.' Kamu idaresi olarak iddia edilen ilgili vakıf üniversitesinden aramızdan mezun olan var ise kamu idaresinde ne kadar bedel ile nasıl bir hizmet alarak mezun olduğunu, bu konuda Meclisi aydınlatmalarını rica ediyorum. Yine kamu idaresi olarak iddia edilen vakıf üniversitelerinin mütevelli heyeti başkanının kim olduğunu ve heyet üyelerinin de belirli siyasi gruplarla hareketli olduğunu hatırlatıyorum. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şu sözlerini de tekrar hatırlamakta fayda buluyorum. 'Adama, kişiye, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti. İBB'ye ve İstanbullulara hizmet dönemi başlayacak.'" ifadelerini kullandı.

- "Bu iş böyle giderse bu varacağınız nokta çok iyi bir nokta olmayacaktır"

Tekrar söz alan Muhammet Kaynar, "Komisyon üyesi arkadaşımızın konuşmasını dinleyince bir defa daha üzüldük maalesef. O da şu; Demek ki bu vakıfların mütevellisinde kim olduğuna bakılarak bu kararlar veriliyor. Bu da Büyükşehir Belediyesinin hangi tür bir mekanizmayla karar aldığını ve nasıl bir tavır sergilediğini de ortaya koyuyor aslında. İlçe belediyelerinin başkanı AK Parti'li ise başka, CHP'li ise başka davranılır. Vakfın mütevelli heyetindeki kişilerden birisinin siyasi görüşü başkaysa, o vakfa karşı düşman ama onun siyasi görüşü CHP'ye yakınsa o zaman yandaş vakıf olur. Bu iş böyle giderse bu varacağınız nokta çok iyi bir nokta olmayacaktır." dedi.

Kaynar, bahsedilen raporun Sayıştay'ın dairelerinin ya da genel kurulunun verdiği bir karar olmadığını, denetçi tarafından hazırlanan bir rapor olduğunu belirtti.

- "Bizim böyle bir partizan anlayışımız yok"

Hukuk Komisyonu Başkanı olan CHP'li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi ise "Bizim böyle bir partizan anlayışımız yok. Her şey usulüne uygun olsun istiyoruz. Nitekim şimdi Muhammet Bey, buranın bir kamu kurumu olduğunu söylüyor. Herhalde ben yarın gidip kaydımı yaptırsam ücretsiz olarak eğitim hizmetinden yararlanabileceğim burası bir kamu kurumuysa... Bahse konu vakıf üniversitesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğine tabi mi, değil mi? Tabiyse eğer 29. maddesine göre vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarına arazi ve tesis tahsis edilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor mu, gerekmiyor mu?" diye sordu.

Talebine rağmen Muhammet Kaynar'a tekrar söz hakkı verilmeden geçilen oylamada, üniversiteye taşınmaz tahsisi kararı oy çokluğuyla iptal edildi.

- TÜGVA'ya yapılan tahsis de iptal edildi

Mecliste, Fatih Kariye Mahallesi'nde Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA), binanın tadilatı ve bakımının vakıf tarafından yapılması kaydıyla 25 yıllığına kullanım hakkı verilen taşınmazın tahsis kararı da oy çokluğuyla iptal edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber