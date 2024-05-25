Devlet Bahçeli: Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaktır

Doğurganlık hızındaki düşüş, emeklilik sisteminde yükü artıracak
Doğurganlık hızındaki düşüş, emeklilik sisteminde yükü artıracak
AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak
AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak
YKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyor
YKS için çevrim içi deneme sınavları bugün başlıyor
Bakan Işıkhan'dan EYT açıklaması: 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil olacak
Bakan Işıkhan'dan EYT açıklaması: 2,5 milyon kişi daha sisteme dahil olacak
4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
4 fakülte kuruldu 5 fakülte kapatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bakan Tunç, Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı
Bakan Tunç, Tonya Belediye Başkanı Beşel'e saldırıyı kınadı
Başıboş köpekler artık hayati tehlike arz ediyor
Başıboş köpekler artık hayati tehlike arz ediyor
Deprem bölgesindeki vergi borçları yeniden yapılandırıldı
Deprem bölgesindeki vergi borçları yeniden yapılandırıldı
Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik
Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik
SPK 3 şirketin ilk halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin ilk halka arzını onayladı
Bakan Bayraktar: Doğal gaz üretiminde rekor seviyeye ulaştık!
Bakan Bayraktar: Doğal gaz üretiminde rekor seviyeye ulaştık!
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
İletişim Başkanlığından sokak köpekleri araştırması: Yüzde 84 sorun diyor
Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı
Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı
Ali Yalçın'dan YÖK'e 'Munzur Üniversitesi' çağrısı
Ali Yalçın'dan YÖK'e 'Munzur Üniversitesi' çağrısı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Kaş Adliyesi'nde 'tuvalet' krizi çözülemedi
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail kararını açıkladı
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi belediyede müdür oldu
TCMB Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması
Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok
Bakan Şimşek: Açık veya örtülü kur hedefimiz yok
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
LGS giriş belgeleri erişime açıldı
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Kartla yapılan ödemelerde sert yükseliş!
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Memur-Sen: Tasarruf Genelgesi'ne dava açtık
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bursa'da tırın dorsesiyle çarpışan araçtaki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Emekli askerlere ekran ayarı! İzinsiz konuşana ceza geliyor
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Devlet Bahçeli: Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaktır

Ülkü Ocakları'nın Kızılcahamam kampı başladı. Toplantıya katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkü ocakları ve MHP ile ilgili iddialara sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Ülkü Ocakları kurulduğu günden bu yana pek çok haksızlığa maruz kaldı. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaktır. Ülkü ocağı ve MHP ile ilgili iddialar ayağımızın altındadır." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mayıs 2024 11:41, Son Güncelleme : 25 Mayıs 2024 11:42
Yazdır
Devlet Bahçeli: Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaktır

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın, il başkanlarına yönelik "eğitim" programı başladı.

Program için Kızılcahamam'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Türk gençliği istiklal bereketimizdir. MHP Ülkü Gençlik ise Türk gençliğinin özü, serden geçti yüreğidir. Bugün olanlar dünün sonucudur. Yarın yaşanacaklar bugünün eser olacaktır. Dünya coğrafyası varlığını sürdürememiş yüzlerce toplumun kalıntılarıyla doludur.

Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, baskı altına alınmak isteniyorsanız biliniz ki yolunuz doğrudur. Ülkü Ocakları kurulduğu günden bu yana pek çok haksızlığa maruz kaldı. Ülkü Ocaklarından yetişmiş biri olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır., Türk milletinin aşılamayacak hisarıdır. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacaktır.

Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır

İç ve dış mihrakları her mevzide karşılayan, alayının uykularının kaçıran Ülkü Ocaklarıdır. Binlerce ülkücü şehidimiz, binlerce ülkücü gazimiz boşuna mücadele vermediler. Bedelse bedelini seve seve ödedik. Millete hizmet yegane hedefimizdir.

Ülkü Ocakları, zoru görünce saklananların harcı değildir. Ülkücülük, bir insan hayatının bütününü kapsaması gereken bir inanç ve irfan halidir. Ülkü Ocakları'nın bir gençlik macerası görülmesi gerzekliktir. Milliyetçilik binlerce yıldır varoluşumuzu sağlayan ruhun adıdır. Milliyetçilik devletimizi kuran şuurun adıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber