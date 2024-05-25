Bahçeli'den asgari ücret çıkışı

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Hükümet, asgari ücrete ara zamma kapıyı kapattı, zam yapılmayacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde "Asgari ücrete ek zam olmayacak" diyerek son noktayı koymuştu. Ancak kamuoyunda artan hayat pahalılığı nedeniyle zam beklentisi hakim...

Bugün ise MHP lideri Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ülkü Ocakları Kızılcahamam Kampı'nda gazetecilerin soruları cevaplayan Bahçeli, asgari ücret zammıyla ilgili de konuştu. Bahçeli, "Asgari ücret artışı olur mu?" sorusuna "Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz" şeklinde cevap verdi.

Asgari ücret ne kadar?

Ocak ayı itibarıyla asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılmıştı. Geçen yıl 11 bin 402 lira olan asgari ücret, zamla birlikte 17 bin 2 liraya çıkmıştı.