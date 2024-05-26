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Mansur Yavaş: Sokak köpeklerini sadece kısırlaştırmak yetmez

Sokak köpeği tartışmaları devam ederken, konu hakkında ABB Başkanı Yavaş'tan da açıklama geldi. Yavaş, "Sokak köpekleri için kısırlaştırma yetmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mayıs 2024 15:58, Son Güncelleme : 26 Mayıs 2024 16:02
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Mansur Yavaş: Sokak köpeklerini sadece kısırlaştırmak yetmez

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak sokak köpekleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yavaş, Avrupa'da hiçbir yerde sahipsiz sokak hayvanı olmadığını belirterek, "Sadece kısırlaştırma yöntemiyle bu sorunun önüne geçmek mümkün değil," dedi. Bu sözler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yavaş, Türkiye'de ilk kez kendi imkanları dışında kısırlaştırma ihalesi açan belediye olduklarını belirterek, "Dişilerin kısırlaştırılması gerekiyor ve bu süreçte bir hafta barınakta kalmaları lazım," dedi. Ancak sadece kısırlaştırma ile bu popülasyonun kontrol altına alınmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Yeni Yasa Tasarısı Hazırlanıyor

Son dönemde sokak hayvanlarının neden olduğu olayların artmasıyla birlikte şikayetler de çoğaldı. Bu durum, konunun Türkiye'nin gündeminde yer etmesine neden oldu. AK Parti, bu sorunu çözmek amacıyla yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Bu hafta Meclis'e gelmesi beklenen yasa teklifinde, sokak köpeklerinin uyutulmasının bir çözüm olarak önerildiği iddia ediliyor.

Yavaş, açıklamasında hayvanseverlerin de katkıda bulunması gerektiğini belirterek, "Biz destek oluruz, sahiplensinler. Avrupa'da sokakta sahipsiz hayvan yok. Gerçek hayvanseverlerin elini taşın altına koyması gerekiyor," dedi. Yavaş'ın bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı buldu ve farklı tepkiler aldı.

Sonuç olarak, başıboş köpek sorunu Türkiye'de önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Meclis'e sunulması beklenen yeni yasa teklifi ve Mansur Yavaş'ın açıklamaları, bu konunun çözümü konusunda toplumda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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