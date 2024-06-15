15 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde üçüncü maçını Çin ile yapacak.

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. Turnuvada A Grubu'nda Macaristan-İsviçre, B Grubu'nda ise İspanya-Hırvatistan ve İtalya-Arnavutluk müsabakaları oynanacak.

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliği Bayramlaşma Programı'na ve AK Parti Teşkilat Bayramlaşma Programı'na katılacak.

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