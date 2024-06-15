15 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tekrar trafiğe açıldı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
CTE personelinin isteğe bağlı atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Cumhurbaşkanlığı sahte atama işlemleri ile ilgili uyardı
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Alaçatı'da fiyatlar cep yakıyor: 5 top dondurma 1050 TL mi?
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılışına sınırlama getirildi
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili bir af düşünmüyoruz
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Diyanet'ten 'Hac vizesi olmayanlar şikayet edildi' iddiasına açıklama
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeler bugün yapılıyor
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Barajlar çatladı' paylaşımı için Oğuzhan Uğur'a istenen ceza
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
'Depremde ölenlerin sayısına ilişkin veriler uyuşmuyor' iddiasına açıklama
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Bayram yoğunluğu akıllı ulaşım sistemleriyle hafifletilecek
Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı
Kaş'ta tuvalet kriziyle gündeme gelen başsavcı, savcı olarak atandı
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti
Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Yurtdışı çıkış harcına dev zam: 1500 TL olacak
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Bakan Tekin'den lisede yaşanan kıyafet tartışmasıyla ilgili açıklama
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
İllere göre bayram namazı saatleri
İllere göre bayram namazı saatleri
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci yaz tatiline çıkacak
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 2 milyar liralık ceza
Konut fiyatlarında düşüş
Konut fiyatlarında düşüş
Kurban Bayramı düzenlemesi: Birçok ilde ağır tonajlı araçlara kısıtlama
Kurban Bayramı düzenlemesi: Birçok ilde ağır tonajlı araçlara kısıtlama
Bahçeli'nin o sözleri AK Parti'de yankılandı!
Bahçeli'nin o sözleri AK Parti'de yankılandı!
Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Kocaeli'de bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Yatırımcı yurt dışına gidiyor, kiralık ev krizi kapıda
Yatırımcı yurt dışına gidiyor, kiralık ev krizi kapıda
20 ilin başsavcısı değişti
20 ilin başsavcısı değişti
Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek ve ekibine tam not
Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek ve ekibine tam not
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Okullarda son ders zili yarın çalacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

15 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

15 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2024 00:01, Son Güncelleme : 15 Haziran 2024 00:03
Yazdır
15 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliği Bayramlaşma Programı'na ve AK Parti Teşkilat Bayramlaşma Programı'na katılacak.

(Kayseri/10.00/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Bürgenstock)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. Turnuvada A Grubu'nda Macaristan-İsviçre, B Grubu'nda ise İspanya-Hırvatistan ve İtalya-Arnavutluk müsabakaları oynanacak.

(Köln/16.00/Berlin/19.00/Dortmund/22.00)

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan'la yapacağı ilk maçın hazırlıklarını Almanya'da gerçekleştirdiği son kampta sürdürecek.

(Barsinghausen)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde üçüncü maçını Çin ile yapacak.

(Hong Kong/15.30)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber