Tarım İl Müdürlüğü 'devlet dairesinde kimse yok' iddialarını yalanladı
Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü, saat 14.00'de amir ve memur olarak kimsenin kurumda bulunmadığına dair görüntüleri yalanladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 23:55, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 23:57
Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü'nde saat 14.00'te amir ve memur kimsenin olmadığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü söz konusu görüntülere dair açıklama yaptı.
Açıklama şu şekilde;