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Gençlerbirliği- Boluspor müsabakasında kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 2'nci haftasında Gençlerbirliği ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2024 22:00, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:19
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Gençlerbirliği- Boluspor müsabakasında kazanan çıkmadı

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 2'nci haftasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. İki takımın karşılıklı golleriyle maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Karşılaşmada Boluspor, Berk Yıldız'ın 7. dakikada attığı golle öne geçti ve devreyi önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Gençlerbirliği, 46. dakikada Metehan Mimaroğlu ile skoru eşitledi ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda 1 puanı paylaştı ve ligdeki ilk puanı aldı.

İKİ TAKIMIN SIRADAKİ MAÇLARI

Ligin bir sonraki maçında 1 puanı bulunan Gençlerbirliği, Iğdır FK deplasmanına gidecek. 1 puanlı Boluspor ise sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

Gençlerbirliği - Boluspor müsabakasında öne çıkan kareler

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