Köfteci Yusuf: Yabancı bir ortağım olsaydı, bu kadar kolay kumpas kurulamazdı

KÖFTECİ YUSUF'UN SAHİBİ YUSUF AKKAŞ 35 DAKİKALIK VİDEO ÇEKTİ

Türkiye'nin gündemine oturan Köfteci Yusuf'ta domuz eti iddiaları sonrası Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş 35 dakikalık bir video çekerek söz konusu iddiaları yalanladı. Yusuf Akkaş, kaçtığı yönündeki iddiaları da reddederken kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, Yabancı bir firma olsaydı kendisine bu kadar kolay dokunulamayacağını belirtirken açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ya dedim bu ülkede yabancı firmalarla ortak olsam, yabancı bir firma olsam bu kadar kolay dokunamazlar. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı, böyle sonuçlar da çıkmazdı. Siyasi ilişkilerim olsa da bu kadar kolay dokunamazlar diye düşünüyorum. Bir mafya bağlantımızın olması bize pozitif yansır mı? Bu şirket hiç buralara bulaşmadan bir yerlere geldi. Yusuf nasıl ucuz satıyor? Arkadaşlar biz ucuz satmıyoruz. Diğerleri pahalı satıyor. Hiç maddi kazanç sağlamayacağımız bir şeyi ürüne katmak, mantıklı mı sizce? Böyle bir şey yok, asla yok.".

KAÇMADIM HER GÜN FABRİKADAYIM

Yusuf Akkaş, bugüne kadar birçok şirketten ortaklık teklifi aldığını ancak kabul etmediğini belirtirken şirketin hızlı büyüyeceğine inandığı için halka arz etmediğini de söyledi. Domuz eti skandalının gündeme gelmesi ile birlikte Türkiye'den kaçtığı da iddia edilen Yusuf Akkaş, "Ben 28 yıldır buradayım. Şu 45 gündür de azıcık vicdan ya bu adam nerededir? Ara fabrikadan birini ben evet fabrikadayım. Her gün fabrikadayım. Her gün işimdeyim. Nasıl nerede olabilirim ki? Yüzümde bir kara mı var, bir yerlere kaçacağım ben? 12.000 kişilik emekçimin emeklerini bırakıp gidebilecek bir insana benziyor muyum?" ifadelerini kullandı.

BU KUMPASTAN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ

Yusuf Akkaş, ahlaklı ve emekleriyle para kazanmaya uğraşan bir şirket olduklarını belirterek kendilerine kumpas kurulduğunu söyledi. Bugüne kadar kendilerine yönelik birçok oyun oynandığını da belirten Köfteci Yusuf'un sahibi, "Allah'ın sevgili kuluna çattılar. İçerisinden hayır doğacak, güçlenerek çıkacağız. Çok eminim, çok eminim. Çok şükür ve gerçekten yani hani derler ya tuzak kuranların tuzaklarını Allah görüyordur. Allah'ın da bir düşündüğü vardır değil mi? Çok şükür bakın beklememiz bile işimize belki de yaradı. Çünkü biz devletin adaletine güveniyoruz. Biz davanın sonucunu bekliyoruz ve biz bunu kazanacağımıza çok inanıyoruz. Azıcık teknik bilgisi olanlar bu işten alınan insanlar oradaki hataları yanlışlıkları zaten görüyorlar." dedi.

DENİZLİ ŞUBESİNDE YAŞANANLARI ANLATTI

Yayınladığı video daha Geçtiğimiz günlerde Denizli şubesinde yaşananları da anlatan Yusuf Akkaş, birçok şubesine zabıta baskını olmaya başladığını belirtirken görevlilerin de bu durumdan memnun olmadığını söyledi.

Denizli şubesine 25 kişilik bir zabıta ekibi ile baskın yapıldığını belirten Yusuf Akkaş, "Biz burada yemek yiyoruz, birazdan sivil kıyafetlerimizi giyerek burada yemek yiyeceğiz diyorlar. 25 kişi bir dükkana niye gönderilsin? 25 kişi ne buldu? Tutanaklara yazıyorlar ki domuz eti arandı. Bu olay Denizli şubemde oldu." ifadelerini kullandı.

KÖFTEYİ NASIL UCUZA SATTIĞINI DA ANLATTI

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, Diyar firmalara göre daha uygun köfte satışı yapması ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Rakam veren Akkaş, maliyetleri anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Köfteci Yusuf'un vizyonu nedir? Neden ve nasıl ucuz satıyoruz? Arkadaşlar biz ucuza değil diğerleri çok pahalıya satıyor. Bugün 280 liraya karkas dana alıyorsunuz. En iyi danayı 280 liraya 350-400 kilo arası alabiliyorsunuz. Yüzde 13-15 kemik çıkar, 330 lira çıplak kemiksiz etin maliyeti. Bu etin içinde yüzde 6 değerli etler var. Değerli etten kastımız, bonfile, antrikot, biftek. Bunlar 600-700 hatta kilosu bin liraya kadar satılan ürünler. Sonra yüzde 13-14 de beşli set var, bunlar da 500-600-650 lira bandında satılan etler. Diğer kalan etleri ortalamada kilosunu 300 liraya düşürüyor. Normal etin maliyeti 300 liraya geliyor. Görüyoruz sosyal medyada birileri hesap yapıyor, nasıl kıymadan daha ucuz satıyor diye. Efendim, köfte zaten yağ oranı yüksek içinde et, ekmek, soğan ve baharat olan bir ürün. Günün sonunda içindeki ekmek ve soğan etten daha uygun fiyata geliyor. Bir kilo kıymanın başlangıcı 300 liraysa zaten köfte bir tık daha altında olmalı. 300 lira maliyetimiz var. Bizi diğer firmalardan ayıran diğer şey ise biz arada aracısız çalışan bir firmayız. Kurgumuzu böyle yaptık. Bir sürü kişi belki de diyor ki burası bilinçsiz şekilde yönetiliyor. Köfteci Yusuf firması yalın, basit ve verimli bir işletme.".

Yusuf Akkaş son olarak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"300 lirayla başladık, diğer rakiplerimizle yüzde 8'lik markalarının asıl sahiplerine verdikleri bir para var. Daha sonra ülkedeki kendi bayilik haklarını almış ana firma yüzde 15, daha sonra bayilik verdiği dükkan işletmecisi yüzde 15, bu ürünü üretene de yüzde 15 olunca zaten yüzde 53'e geldi. Yani 300 lirayla aynı başladığımız yerde rakip yüzde 53 yukarıya çıkarak 460 liraya çıktı. Biz hala 300 liradayız. Biz dipte yüzde 6 ile çalışmak isteyen bir firmayız. Yüzde 6'dan daha fazla kazandığımızda daha uygun fiyata satmaya çalışıyoruz. Arada bir aracı yok, ben hala 300 liradayım ama rakibim 460 liraya satmak zorunda. Tüm Türkiye genelinde 285 şubemdeki kira ortalamam yüzde 1,25. Benim dışındaki firmaların ortalaması yüzde 10 ve 15. Aramızdaki farkı gördünüz o rekabetçiliği, 13 puan fark açıldı. Bizim o firmalara negatifliğimiz çok daha fazla elemanla çalışıyoruz. O firmalar daha az elemanla çalışarak o maliyetten kısarak hayatlarına devam etmek istiyorlar. Bu rekabetçi durumlardan dolayı uygun fiyata en kaliteli misafirlerimize satabiliyoruz. Çok basit et kaça alınıyor bu matematiği herkese yaptırsınlar."