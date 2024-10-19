Üniversite öğrencisine şantaj iddiası | Bakan Yerlikaya: Güvenlik ve koruma tedbirleri alındı

Ordu Üniversitesi'nde okuyan genç kızın anlattıkları kan dondurdu. Cinsel saldırıya uğradığını, şantaja uğrayıp tehdit edildiğini ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını iddia eden F.K., sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla yetkililerden yardım istedi.

TUZAĞA DÜŞÜRÜP, ŞANTAJ YAPMIŞLAR

İstanbul'da iki kız ve iki erkek olarak gittikleri bir gezide başına gelenleri anlatan genç kız, tuzağa düşürerek tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirtti.

TECAVÜZ EDİP, VİDEOYA ÇEKMİŞLER

Tecavüze uğradığını ve o anlarının videoya çekildiğini ifade eden genç kız, bu videolarla tehdit edildiğini söyledi. F.K., bir yıl boyunca yaşadığı bu olaylar nedeniyle sessiz kaldığını ancak artık daha fazla dayanamadığını dile getirdi. Ailesine zarar verileceği tehdidiyle susmaya zorlandığını ve kendisinin kimlik bilgileriyle dolandırıcılık yapıldığını ifade eden genç kız, "Suçsuz yere hapis cezası almak istemiyorum. Yardım edin," diyerek çağrıda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

18.10.2024 günü sosyal medyadan yayın yapan F.A. isimli kızımızın Karabük ili Safranbolu ilçesinde olduğu tespit edilmiş 18.10.2024 günü gece saat 23.50 sıralarında kendisiyle irtibata geçilmiştir. Karabük Valiliğimiz koordinesinde; Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte çalışılmış, kızımıza yönelik güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınması sağlanmıştır. Kızımız devletimizin koruması altındadır. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığımızca kızımızın adliyede "Adli Görüşme Odasında (AGO)" psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasına başlanılmıştır. Konuyla ilgili iddiaların detaylı araştırılması devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.