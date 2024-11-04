Gençlerbirliği, İstanbulspor'u 2-1 Mağlup Etti
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve Ömer Faruk Turtay'ın yönettiği bu önemli karşılaşmada, Gençlerbirliği İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet, Gençlerbirliği'nin son 4 haftada sadece 1 puan alabilen performansını iyileştirdi ve tehlike bölgesinden kurtulmaya yönelik adımlarını atmaya devam etti. İstanbulspor ise son 4 maçta 1 puan alabilen bir performans sergiledi¹.
Trendyol 1. Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği, Pendikspor'u konuk etti. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Ömer Faruk Turtay düdük çaldı. Gençlerbirliği, Pendikspor karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Gençlerbirliği'nde fileleri 57'nci dakikada Sinan Osmanoğlu ile 90+4'üncü dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu havalandırdı. İstanbulspor'un golünü 26'ncı dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 15 puana yükseldi. İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.
İstanbulspor ise son 4 maçını kaybederken, 5 haftada 1 puan alabildi.
Gençlerbirliği 12 puan ile 18. sırada bulunurken, İstanbulspor 13 puan ile 15 sırada yer alıyor.
Gençlerbirliği, Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle İstanbulspor maçında TSK ve emniyet mensupları, öğrenciler ile kadın taraftarlara ücretsiz bilet verecek.