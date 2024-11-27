Dilek öğretmene, Birleşik Krallık'ta 'yaşam boyu başarı' ödülü

Livaneli, Avrupa'da yaşayan Türk çocuklarına yönelik hazırladığı Türkçe Ana Dil Eğitim Programı kapsamında İngiltere'de, UNESCO'ya bağlı International School of London'da öğretmenlik mesleğine devam ediyor.

She Inspires Foundation tarafından düzenlenen ve 16 ülkeden 10 bin öğretmenin yarıştığı "She Inspires Awards 2024" yarışmasında Livaneli, önce 16 kadın finalistten biri oldu, ardından birinci seçildi.

Livaneli, Manchester şehrinde düzenlenen törenle yaşam boyu başarı ödülünü aldı.

Livaneli, AA muhabirine, her kesimden kadının cesaret, zafer, nezaket, şefkat, dönüşüm, beceri ve başarının olağanüstü örneklerini sergilediği ödül gecesinde Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi.

Başarısını kadınlara armağan ettiğini vurgulayan Livaneli, şunları kaydetti:

"Bu başarımı ülkem başta olmak üzere tüm dünya kadınlarına armağan ediyorum. Her kadının kendi yaşamının kahramanı olduğuna inanıyorum. Herkesin imkansız dediği bir ortamda bir ışık saçmak, bir değişim, dönüşüm süreci başlatmak için kolları sıvamıştım. Hayallerimin peşinden koştum. Köy okulu öğretmenliğinden küresel öğretmenliğe uzanan hikayemin dünya ölçeğinde ilham verici olması büyük bir gurur. Uluslararası sahnelerde ülkemi bir Türk kadını olarak temsil etmeye tüm gayretimle devam edeceğim. Kazandığım ödüllerden ziyade kazandığım gönüllerin mutluluğunu yaşıyorum."