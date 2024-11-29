Van'da 139 araç trafikten men edildi

VAN (AA) - Van'da Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 139 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2831 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.



Denetimlerde 13 bin 260 araç kontrol edildi, 593 sürücü ve araca 1 milyon 712 bin 711 lira idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin kontrollerinde 139 araç trafikten men edildi.???????