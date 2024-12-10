İngiltere'de kaybolan profesörün eşinden açıklama

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, kendisinde 26 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Prof. Dr. Orhan Ekren ile ilgili açıklama yaptı.

Odadan yapılan açıklamada, Ekren'i İngiltere'deki emniyet güçlerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu'nun sürece aktif bir şekilde dahil olduğunu belirtildi.

Süreci yakından takip ettikleri belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Odamız, süreci yakından takip etmekte ve yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Değerli üyemiz Prof. Dr. Orhan Ekren'in bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyoruz. Bu süreçte arama çalışmalarına katkıda bulunan tüm resmi kurumlara teşekkür eder, gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmek isteriz. Prof. Dr. Orhan Ekren'in ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve destek dileklerimizi iletiyoruz"

İngiltere'de kaybolan İzmirli profesörün eşinden açıklama

İngiltere'de 26 Kasım'dan beri kendisinden haber alınamayan Prof. Dr. Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, eşinden iyi haber almayı beklediklerini söyledi.

Eşi ve 2 çocuğu ile 2021 yılında İngiltere'nin Milton Keynes kentine yerleşen ve Cranfield Üniversitesinde 1 yıl boyunca konuk öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den, 26 Kasım'dan beri haber alınamıyor.

İngiltere'deki eşi Banu Ekren, AA muhabirine eşinden haber alamadıkları için zor günler geçirdiklerini söyledi.

Eşinin üniversiteden ayrıldıktan sonra enerji sektöründeki bir firmada çalıştığını anlatan Ekren, şunları kaydetti:

"Eşim 26 Kasım akşamı Camden Lock Londra bölgesinde kayboldu. Son görüldüğü yer orasıydı. Çantası kanal kenarında bulundu. Polis 2 haftadır arama çalışmalarını sürdürüyor ama henüz bir haber alamadık. Orhan ailesine çok bağlı, başarılı bir iş insanıdır. Onun için çok endişeliyiz. Eğer kendisini duyan, gören veya herhangi bir bilgiye sahip olan varsa lütfen bizimle ya da en yakın polis merkeziyle iletişime geçsin. Desteğiniz bizim için çok önemli."

Ekren, şüphelendikleri bir durum ya da kişi olmadığını dile getirerek, en kısa sürede eşinden iyi haberler almak istediklerini söyledi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, dün yaptığı yazılı açıklamada üyeleri olan Prof. Dr. Orhan Ekren'den 26 Kasım'dan bu yana haber alınamadığını bildirmişti.