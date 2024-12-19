Meteoroloji'den o iller için kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; yarın yurdun birçok kesiminde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle pazar gününe dikkat çekilen raporda, yurdun doğu kesiminde kar ve karla karışık yağmur, batı kesiminde ise şiddetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak,
Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -3°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 1°C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN 2°C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan'ın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ardahan çevrelerinde batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -5°C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı
KARS -5°C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu